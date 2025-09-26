رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل بعد أعلان زواجها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه رانيا يوسف مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد ظهورها مع المخرج المنفذ احمد جمال في حفل زفاف نجل بيومي فؤاد أمس، وردت رانيا يوسف على الأمر إذ أكدت في تصريحاتها لـ«et بالعربي» على زواجهما رسميًا.

قصه مسلسل لينك

وتشارك رانيا يوسف مسلسل لينك مع الجمهور خلال هذه الفتره و المسلسل دراما تشويقية جديدة، وتدور أحداثه حول «بكر» وهو موظف بسيط خرج على المعاش، يحلم فقط أن يعيش ما تبقى له بمكافأة نهاية الخدمة وفجأة تتغير حياته رأسًا على عقب عندما يضغط على «لينك» بالخطأ فيفقد كل أمواله، من هنا تبدأ رحلة البحث عن العدالة لا عن النقود.

ويضطر «بكر» خلال الأحداث، إلى التعاون مع جارته اسما رغم خلافاته معها لاستراجاع أموالهم، ويقودهم القدر إلى شاب خبير في عالم الهاكينج وفي رحلتهم للبحث عن أموالهم، يكتشفون الكثير من الأسرار وتقع العديد من الأحداث.

أبطال مسلسل لينك

المسلسل يشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، أحمد صيام، وآخرين، وهو من تأليف ورشة «ج» بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.