تامر فرج يروّج عبر "إنستجرام" لأحدث أعماله التاريخية "فارس أنطاكيا"

شارك الفنان تامر فرج جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" البوستر الرسمي لأحدث أعماله الفنية بعنوان "فارس أنطاكيا"، والذي يجسد من خلاله شخصية تاريخية مؤثرة، في عمل درامي ضخم يعيد المشاهد إلى أجواء العصور القديمة بما تحمله من ملاحم بطولية وصراعات إنسانية عميقة.

ويظهر تامر فرج على البوستر بملامح جادة وهيبة واضحة، مرتديًا زيًا ملكيًا وتاجًا مرصعًا بالجواهر، ليعكس طبيعة الشخصية القوية التي يجسدها ضمن أحداث العمل، حيث يروي الفيلم أو المسلسل (لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن طبيعته بعد) السيرة الحقيقية للشهيد "إكلاديوس الأنطاكي"، في رحلة ملحمية تبدأ من أنطاكية وصولًا إلى مدينة أسيوط بمصر.

العمل الذي جاء تحت شعار "A True Story about St. Claudius the Bachelor" يسلط الضوء على جانب تاريخي قلما تمت معالجته في الدراما المصرية والعربية، ويبدو أنه يعتمد على الإنتاج الضخم والديكورات التاريخية المبهرة، وهو ما يفتح الباب أمام عودة الأعمال التاريخية والدينية بشكل يليق بعظمة الموضوعات التي تتناولها.

وقد لاقى البوستر الذي نشره تامر فرج تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، حيث عبر الكثيرون عن حماسهم لمشاهدة العمل، خاصة وأنه يظهر في صورة مغايرة عما اعتاد عليه جمهوره في السنوات الماضية، مقدمًا ملامح شخصية محورية تتطلب أداءً تمثيليًا عميقًا.

يذكر أن تامر فرج قد أكد في أكثر من مناسبة حرصه على اختيار أدوار متنوعة وغير تقليدية، تعكس قدرته على خوض تحديات فنية جديدة، ويبدو أن "فارس أنطاكيا" سيكون واحدًا من أبرز هذه التحديات، لما يحمله من قيمة تاريخية وروح درامية مختلفة.



