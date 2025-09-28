نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنفصاله المثير للجدل.. مسلم يتحدى الأزمات بـ "اسم وبداري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار المطرب الشاب مسلم خلال الأسابيع الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار انفصاله عن زوجته يارا تامر وظهور بعض الخلافات العائلية التي شغلت متابعيه، ولكن فضل مسلم أن يترك خلفه الضوضاء المحيطة بحياته الشخصية، مركزًا على مسيرته الفنية وخطواته القادمة.

مسلم يستعد لطرح اغنيه جديدة

ومن جانبه، يستعد مسلم لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "اسم وبداري"، خلال الفترة القادمة، والاغنية من كلمات الشاعر زياد ياسر وألحان بهاء عبد الهادي.

كلمات أغنية "اسم وبداري"

وشارك مسلم فيديو من اغنيته الجديدة عبر حسابه بموقع فيسبوك، وجاءت كلمات الاغنيه كالتالي:" لسه معاه.. أنا قلبي لسه معاه..ولا ناسي ولا هعرف.. أنا لسه بستناه.. بعد الفراق مش حلوة أيامي..والذكريات عمالة تعيد نفسها..وبشوفها قدامي.. وأفضل كده لساعات..من يوم مغابونا قلبي بيعاني."

مسلم يكشف سبب طلاقه

من ناحية أخرى، كشف المطرب مسلم خلال بث مباشر عبر حسابه على إنستجرام عن سبب طلاقه، حيث أكد أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم احترام الطرف الآخر له، وقال: "هي ماحترمتنيش، ده السبب في الطلاق، وأنا كنت حلفت عليها قبل كده لو تكلمت في موضوع ما هطلقها، ده السبب، مش علشان أهلي، أنا مش جاي أعمل تريند، الحمد لله طلعت تريند في فرحى، أما يارا، فهي شخص محترم جدًا ووقفت جنبي بشكل كبير، وأنا طلقت 3 مرات، وعمرى ما هارجع لأي واحدة منهم مرة أخرى".

آخر أعمال مسلم

وكان آخر أعمال مسلم كانت أغنية "السكة اللي تودي"، وديتو أنا بابا مع المطربة بوسى، أغنية "شافوني غلط" التي طرحت عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري.