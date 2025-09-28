نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤتمر الصحفي يكشف عن تفاصيل الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، والمقام الآن بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة وعدد من المسؤولين والفنانين.

ويجري خلال المؤتمر الإعلان عن برنامج الحفلات وأسماء النجوم المشاركين من مختلف الدول العربية، إلى جانب الفعاليات المصاحبة والمسابقات الفنية.

وكان قد كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج الفني عن مشاركة النجم اللبناني وائل جسار في فعاليات المهرجان الموسيقي الدورة ال ٣٣، وذلك بعد أن تلقى دعوة رسمية من إدارة المهرجان التي حرصت على تواجده لما يتمتع به من جماهيرية واسعة وصوت استثنائي يلامس وجدان الجمهور العربي.

ومن المقرر أن يقدّم جسار خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات مشواره الفني، حيث سيجمع بين روائعه الرومانسية القديمة وأحدث أعماله الغنائية التي لاقت صدى كبيرًا مؤخرًا.