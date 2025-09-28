نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنة أولى قمة.. ماذا قدم «النحاس» و«فيريرا» قبل مواجهة الغد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية في الثامنة من مساء الغد، صوب ستاد القاهرة الدولي، حيث مباراة القمة بين الأهلي أمام نظيره الزمالك، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سنة أولى قمة

يدخل عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي المباراة للمرة الأولى في مواجهة الزمالك، وهو في القيادة الفنية لفريق الأهلي.

على الجانب الآخر، يلتقي البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، أمام الأهلي، وذلك منذ قدومه إلى الفريق الأبيض مطلع الموسم الحالي.

ماذا قدم النحاس مع الأهلي؟

لعب: 9 بواقع 6 مباريات الموسم الماضي وثلاث مباريات الموسم الحالي.

فاز: 8

تعادل: 1

خسر: 0

استقبل: 8

سجل: 26

ماذا قدم فيريرا مع الزمالك؟

لعب: 8

فاز: 5

تعادل: 2

خسر: 1

استقبل: 4

سجل: 12

