في إحتفالية ضخمة بالقاهرة تكريم عمرو الليثي ومنحه الجائزة الدولية للتميز " جائزة ملهم الدولية "

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم اتحاد رواد الأعمال العرب احتفالية ضخمة في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل بالقاهرة، حيث يتم تكريم الشخصيات القيادية والمؤثرة التي لها دور بارز في مجتمعاتها وأوطانها، بما في ذلك القادة في العلوم والثقافة والفنون والأعمال والإعلام، وتهدف الجائزة إلى ترسيخ قيم العمل المجتمعي والمسؤولية الأخلاقية.

ويتم تكريم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في احتفالية ضخمة بالقاهرة حيث سيتم منحه جائزة "ملهم الدولية" للتميز. هذه الجائزة تُمنح لأهم الشخصيات المؤثرة في مجتمعاتها وأوطانها.

سبب اختيار الليثي:

- دوره الهام في مجال الإعلام التنموي والخدمي من خلال برنامج "واحد من الناس".

- إسهاماته في مجال الإعلام الخدمي ومد يد العون للمحتاجين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والغارمات والأيتام.

تفاصيل الجائزة:

- تُمنح لأهم الرموز العربية في مصاف المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية.

- تهدف إلى تكريم قادة الفكر والمؤثرين في مجالات مختلفة مثل العلوم والثقافة والأعمال والإعلام.

- تُقام النسخة الحالية من الجائزة في نوفمبر 2025 في القاهرة.