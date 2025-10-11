حوار| “أحمد حاتم فنان ملتزم وعمر السعيد موهبة واعدة”.. المخرج أحمد عبد العال يكشف لـ "دوت الخليج" كواليس تصوير فيلم "المنبر"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع المخرج أحمد عبد العال أن يحجز مقعده بجدارة في مقدمة مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41، بفيلمه الذي أثار جدلًا واسعًا "المنبر". الفيلم نال إعجابًا شديدًا من قبل الجمهور، ليس فقط المصري ولكن أيضًا نجوم دول البحر المتوسط بالإجماع. جاء الفيلم كعاصفة هادئة، وخطف الأنظار بإبداعه، وسرق جائزة أفضل فيلم طويل بمهرجان الإسكندرية.



المخرج أحمد عبد العال فرض نفسه بلطف وإبداع، ويضيف لمساته الخاصة للعمل، ليحول النص المكتوب إلى مشاعر حية تلامس الوجدان. النقاد ونجوم الفن يشيدون بفيلم "المنبر"، ويُثنون على تميزه وإبداعه. هذا التتويج يُعد إنجازًا جديدًا للمخرج أحمد عبد العال، ويُثبت مكانته كواحد من أهم المخرجين الشباب في السينما المصرية.

أحمد عبد العال

واختص "دوت الخليج الفني" بإجراء حوار معه لكشف لنا كواليس تحضيرات فيلم “المنبر”.

ما شعورك بعد فوز فيلم "المنبر" بجائزة أفضل فيلم؟

أشعر بسعادة غامرة بفضل الله تعالى على ما حققناه من نجاح. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا، والحمد لله، كُرم هذا الجهد بالنجاح. إن هذا الإنجاز ليس نتاجًا لجهود فردية، بل هو ثمرة تعاون وتكاتف فريق عمل مكون من أكثر من 200 فرد.

ما هي التحديات التي واجهتها أثناء تصوير فيلم "المنبر"، وكيف تغلبت عليها؟

واجهنا العديد من التحديات، خاصة في تحويل السيناريو إلى عمل درامي يجذب المشاهد. كان التحدي الأكبر هو تقديم المادة التاريخية بطريقة مشوقة وممتعة.

كما واجهنا تحديات في تصوير مشاهد الأزهر الشريف في فترة زمنية محددة (1798 و1800)، حيث خضع الأزهر لتغيرات كبيرة عبر التاريخ. لذلك، كان علينا اختيار أماكن تصوير دقيقة ومطابقة للواقع، والاعتماد على المؤثرات البصرية لخلق تجربة بصرية واقعية وخالية من الأخطاء.

ما هي الرسالة الرئيسية التي ترغب في إيصالها من خلال هذا الفيلم، خاصة مع التركيز على دور الأزهر في خدمة الوطن والإنسانية؟

كل فيلم يهدف إلى إمتاع المشاهد وجذب انتباهه، ولكن فيلم "المنبر" كان له هدف أعمق، وهو تغيير طريقة التفكير وتوجيه الانتباه إلى أهمية اختيار المنابر التي نعطيها آذاننا. هذه القضية تعتبر في غاية الأهمية، لأن ليس كل من يقف على المنبر يستحق الاستماع إليه.

ومن الرسائل الهامة الأخرى التي قدمها الفيلم هو دور الأزهر الشريف كرمز وطني وديني، حيث لم يقتصر دوره على خدمة الدين فقط، بل كان له دور بارز في مقاومة الاحتلال الفرنسي والإنجليزي ودعم القضايا الوطنية، مثلما حدث في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر 1973، فالأزهر مؤسسة عظيمة.

كيف سيتم عرض الفيلم وهل سيكون متاحًا على منصات محددة؟

سيعرض الفيلم في حضور فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب ليشاهده هذا الشهر، وبناءً على توجيهاته سيتم تحديد ترتيبه مع الشركة المنتجة. كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الفيلم إلى الجمهور العربي والإسلامي حول العالم، وترجمته إلى لغات مختلفة.

فيلم المنبر



صف لنا تعاونك مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وهل كان هناك دعم مستمر من قبل المؤسسة الأزهرية أثناء تصوير الفيلم؟

التعاون مع الأزهر الشريف كان أساسيًا لنجاح هذا المشروع، حيث تم التعاون مع إدارة مكتب فضيلة الإمام والعديد من الإدارات المختلفة. دون دعم الأزهر الشريف، لم يكن من الممكن إنجاز هذا الفيلم. لقد تم تصوير العديد من المشاهد داخل جامع الأزهر ومكتب فضيلة الإمام، بالإضافة إلى أماكن لوجستية مهمة داخل الأزهر الشريف. الدعم اللوجستي الذي قدمه الأزهر الشريف كان حاسمًا في إخراج الفيلم إلى النور، خاصة وأننا تمكنّا من تصوير مشاهد في أماكن لم يسبق لأحد تصويرها من قبل، وربما لن تتاح الفرصة لأحد آخر للتصوير فيه.

حديثنا عن تجربة العمل مع الفنان أحمد حاتم؟

أحمد نجم فنان محترف وملتزم جدًا، ويعتبر مثال وقدوة للفنان المصري المحترف، الذي لا يتدخل في عمل الآخرين. يلتزم بدوره ويحترم عمله، ويتميز بكونه متعاونًا ومبدعًا. علاقتي معه ممتازة، وهو شخصية محترمة ومستمرة في تقديم الإضافات المفيدة للصالح العام.

صف لنا التعاون بينك وبين الفنان عمر السعيد، خاصةً بعد مشاعر الحب والصداقة التي ظهرت خلال التكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي؟

علاقتنا كأصدقاء تمتد لأكثر من خمس سنوات، وتتميز بالصراحة والعلاقة الودية، بالإضافة للصوت المرتفع، وقلوبنا بيضاء، دائمًا يحدث بيننا مزاح ومشاكسات في الكواليس، مثل أي أصدقاء. ومع ذلك، فإن عمر فنان جميل حقًا، وأتوقع له أن يصبح نجمًا كبيرًا قريبًا، لأنه يستحق ذلك.

كيف تأثرت بتجربة تصوير فيلم "المنبر" وهل كانت هناك لحظات محددة غيرت نظرتك لدور الأزهر الشريف؟

كمواطن مصري يعمل في المجال السينمائي، عندما تلقيت مشروعًا عن الأزهر الشريف، حرصت على البحث والاستفسار عن هذه المؤسسة العريقة. لم أجد صعوبة في الحصول على إجابات شافية من مجمع البحوث، حيث كانت الإجابات دقيقة ووافية.

كلما تعمقت في دراسة الأزهر الشريف، زاد اعتزازي بكونه مؤسسة عالمية رائدة، عمرها 1500 سنة، ومصرية أصيلة، لعبت دورًا رائدًا في الحفاظ على الدين والوطن. يفتخر أي إنسان بوجود مؤسسة مثل الأزهر الشريف التي تحتضن طلبة من 120 دولة، وتقدم لهم تعليمًا مجانيًا، ليعود بعد ذلك لتكون سفراء لبلدانهم، فهذا فخر لأي مصري.

ما هو الدور الذي تلعبه الجوائز في تحفيز المخرجين ودعم الإبداع السينمائي؟

الجائزة تعتبر دافعًا قويًا لأي شخص في أي مجال، لأنها تعكس تقدير المجتمع لمجهوده وإبداعه. عندما يحصل الشخص على جائزة بعد عمل دؤوب، يشعر بأن مجهوده لم يذهب سدى، وأن له تأثيرًا إيجابيًا في مجاله. هذا النوع من التقدير يمكن أن يكون حافزًا إضافيًا للمبدعين لتقديم الأفضل، ويدفعهم لتحقيق المزيد من الإنجازات. بالنسبة للمخرجين، الجوائز تعتبر وسيلة لتشجيعهم على تقديم أفلام ذات جودة عالية وتحفيزهم على الابتكار والتطوير في مجالهم.

من هم الأشخاص الذين ساهموا في نجاح الفيلم، وكيف تشكرهم على جهودهم؟

شارك في العمل أكثر من 200 شخص، وكان الفريق يتألف من أفضل الكوادر في مجالهم. بدءًا من المخرج المنفذ ا. كريم مدحت، ومدير التصوير ا. علاء عادل، الذي يُعد من أفضل مديري التصوير في الشرق الأوسط، إلى المنتج الفني ا. عمرو حنفي، والمهندس الموهوب د. محمد أمين الذي أبدع في تصميم المرحلة التاريخية، واستايلست الملابس ا. إيناس شاهين، والموسيقى التصويرية ا. عادل حقي، وشركة المؤثرات الصوتية والبصرية تريند، التي تُعد من أهم الشركات في الشرق الأوسط في مجال الجرافيك. كل هؤلاء الأشخاص يستحقون الشكر والتقدير على عملهم الرائع، بجانب أبطال العمل الرئيسيين.

ما هي الخطط المستقبلية لك كـ مخرج، وهل هناك مشاريع جديدة تعمل عليها؟

لدي عمل درامي لرمضان أستعد له حاليًا، وسوف يُعلن عنه قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، أعمل على مشروع سينمائي بعنوان "أبناء الدم"، وهو مشروع هام يتناول موضوعًا خطيرًا، وأنا بصدد إعداده وكتابته.

