مدينة 6 أكتوبر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بحضور القيادات التنفيذية والفنان أحمد جمال وكورال روح الشرق

القاهرة - محمد ابراهيم - نظّم جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى، اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

تفاصيل الفعاليات:

بدأت الفعاليات بكرنفال صباحي شاركت فيه أتوبيسات مكشوفة جابت أحياء المدينة وسط الأغاني الوطنية، احتفالًا بأهالي أكتوبر، تلاه حفل غداء رسمي بحضور القيادات، ثم عروض فرقة الفنون الشعبية.

وفي المساء، شهدت المدينة حفلًا جماهيريًا بحضور أكثر من ألفي شخص من الأهالي، استُهل بكلمة رئيس مجلس الأمناء، ثم كلمة المهندس محمد مصطفى الذي وجّه الشكر لجميع القائمين على الاحتفال ونعى العالم الجليل الشيخ أحمد عمر هاشم.

وقدّمت فرقة كورال روح الشرق فقرة فنية متميزة بمشاركة أكثر من ٣٠ مطربًا ومطربة و١٠ عازفين بأداء جماعي على طريقة الهارموني، أعقبها فقرة النجم أحمد جمال الذي قدّم عددًا من الأغاني الوطنية أبرزها “تحيا مصر تحيا”، وأعرب عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن مصر تمر بفترة إيجابية مليئة بالإنجازات والأمل، متمنيًا السلام لأهالي غزة.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم المهندس محمد مصطفى من قبل قيادات حزب حماة وطن ومجموعة إيفوريا للاستثمار بقيادة الأستاذ هشام عاطف، تقديرًا لجهوده في تطوير المدينة، كما تم توجيه الشكر والتقدير للأستاذ صلاح شحاتة، رئيس قسم العلاقات العامة بجهاز المدينة والمشرف العام على الحفل، لجهوده المتميزة في التنظيم والإشراف على الاحتفالية.

واختُتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية مع الفنان أحمد جمال والقيادات والحضور وسط أجواء وطنية احتفالية.