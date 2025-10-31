نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض أولى حلقاته.. ينتظر الجمهور أحداث مسلسل كارثة طبيعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض مسلسل كارثه طبيعيه الحلقه الاولى والثانيه على منصه شاهد يوم الاربعاء الماضي ومن توقيت عرض الحلقتين انقلبت أحداث المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومن وقتها ينتظر الجمهور باقي احداث المسلسل والتي قد لخصت الحلقتين بعض الاحداث وبدأت الحلقه الاولى بمعرفة محمد (محمد سلام) بحمل زوجته شروق (جهاد حسام الدين)حامل في 5 أطفال وسط صدمته الكبيرة من الخبر، بسبب حالته المادية الصعبة وحلمه في أن يصبح كاتبا مشهورا.

وخلال الأحداث يتقبل محمد مضطرا خبر حملها، وعندما يذهب معها إلى الطبيب لمتابعة الحمل، والاطمئنان على صحتها، يكتشفا هناك أنها حامل في 5 أطفال، في مفاجأة صادمة لكليهما، فينفعل محمد، ويحاول الخروج من عند الطبيب، للذهاب إلى طبيبة أخرى، والتي تصدمه أيضا أن الخبر صحيح، وأن زوجته حامل في 5 أطفال، وسط دهشتهما الشديدة.

و يذهب محمد برفقة زوجته شروق إلى السوبر ماركت لشراء مستلزمات البيت، وهناك يفاجأ أنها قامت بشراء اختبار حمل، ليصدم من ذلك، خاصة أنه اتفق معها من قبل على تأجيل الانجاب، وعند عودتهما إلى المنزل يتفاجأ بحملها، فتنشأ مشكلة وخلافات كبيرة بينهما بسبب مخالفتها لاتفاقهما، وتترك له المنزل

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل «كارثة طبيعية» تصاعد الأحداث حول محمد شعبان- محمد سلام- الذي لا يزال يعيش حالة من الذهول بعد اكتشاف أن زوجته شروق حامل في خمسة توائم.

وللتأكد من صحة الخبر الغريب، يقرر زيارة طبيبة أخرى، لكنها تؤكد له النتيجة نفسها، ليزداد توتره وارتباكه.

و يدخل الزوجان في حالة من الصمت والانعزال، كلٌّ منهما غارق في أفكاره ومخاوفه من المستقبل المجهول الذي ينتظرهما.

و يحاول محمد البحث عن مخرج ديني فيلجأ إلى بعض الشيوخ طلبًا لفتوى تبيح الإجهاض، لكنه يُفاجأ برفض الجميع منحه تلك الفتوى.

و في المقابل، تبدأ شروق في الانهيار نفسيًا تحت ضغط الموقف الصعب، مما يؤثر على عملها وحالتها الصحية.

يتدخل والدها ليقف إلى جانبها، مطمئنًا إياها بأنه سيقدم لها الدعم المادي والمعنوي مهما كلف الأمر.

مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، مهرة مدحت، تأليف أحمد عاطف فياض، موسيقى تصويرية خالد الكمار، وإخراج حسام حامد.