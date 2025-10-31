نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم الساده الأفاضل يتصدر تريند جوجل بعد تحقيقه إيرادات عالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “الساده الأفاضل” مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد تفوقه بأعلى الايرادات، واعتلى قمة شباك تذاكر السينما المصرية، أمس الخميس، وحقق قرابة 3 ملايين و144 ألف جنيه، مقابل بيع قرابة 11.4 ألف تذكرة و حقق فيلم السادة الأفاضل بإجمالي إيراداته إلى 20 مليونا و144 ألف جنيه، وباع قرابة 135.8 ألف تذكرة.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبوالفضل التي يهزها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

ويشارك في فيلم السادة الأفاضل الفنانون محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، على صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، أحمد السعدني، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وعبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.