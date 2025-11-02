نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن راؤول يتصدر الترند بجملته الأشهر "أنا تاريخي مالي الدنيا".. ورسالة فخر مصرية تواكب افتتاح المتحف الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



في مشهد يجمع بين الفن والتاريخ والفخر الوطني، خطف الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشورًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، عبّر فيه عن فخره بجملته الشهيرة "أنا تاريخي مالي الدنيا" التي تصدرت أغنية إعلان البنك الأهلي بالتزامن مع أجواء الاحتفاء باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث العالمي الذي ينتظره الملايين حول العالم.



راؤول أرفق المنشور بعدة صور مبهرة لشخصيات فنية مصرية في هيئة ملوك وملكات من عصور الفراعنة، في إشارة رمزية إلى عظمة الحضارة المصرية الخالدة التي تلهم الأجيال. وكتب في تعليقه: “جملة كتبتها في أغنية إعلان البنك الأهلي، ودلوقتي بقت تقريبًا أهم جملة كتبتها في حياتي.. اتكتبت في أكتر من 10 مليون بوست مصري فخور ببلده.. جملة عبّرت عن إحساس 100 مليون مصري..” مؤكدًا أن هذه الجملة لم تكن مجرد كلمات، بل رسالة حب وانتماء لوطن صنع التاريخ وما زال يصنعه كل يوم.



وتفاعل الآلاف من متابعيه مع المنشور الذي حمل طاقة فخر إيجابية، معتبرين أن الجملة أصبحت شعارًا لكل مصري يشعر بالعزة والانتماء لأرض الكنانة، خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد من أعظم الصروح الأثرية في العالم.



وقد وجّه راؤول رسالة ضمنية من خلال منشوره، مفادها أن الفن الحقيقي هو الذي يعبر عن هوية الوطن ويمتزج بتاريخه العريق، ليؤكد من جديد مكانته كشاعر يُجيد المزج بين المعنى الإنساني والروح الوطنية في كلماته.

يُذكر أن أحمد حسن راؤول من أبرز شعراء الجيل الجديد الذين قدّموا العديد من الأغنيات الناجحة لكبار النجوم، وتميّز دائمًا بقدرته على صياغة كلمات تحمل مشاعر عميقة ورسائل تُلامس وجدان الجمهور، ليضيف اليوم صفحة جديدة من النجاح والاعتزاز الوطني بجملته التي باتت رمزًا للفخر المصري: "أنا تاريخي مالي الدنيا".