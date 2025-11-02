نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهضبة والمتحف الكبير يتصدران تريند إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع إكس وذلك بعد تحيته لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير أمس خلال حفله الذي أحياه في مسرح أرينا دبي.

وتصدر هاشتاج "الهضبة المتحف الكبير" تريند موقع إكس في مصر، واحتل المركز الثاني عالميا عبر موقع التدوينات الشهير.

وكان عمرو دياب قد وجه تحية خاصة لبلده مصر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير أمس خلال حفله في دبي.

وقال الهضبة: بصفتي مغني مصري ببارك لمصر على افتتاح المتحف المصري الكبير، وفخورين كلنا بالإنجاز ده".

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرًا بلغ ١٦ ألف متفرج محققًا أعلى حضور جماهيري لمطرب عربي أو أجبني في مسرح كوكاكولا أرينا دبي منذ افتتاحه.

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل خطفوني، قمرين، وياه، العالم الله، ليلي نهاري، نور العين، برج الحوت، وماله.

وخلال غنائه أغنية وحشتيني صعد الموزع الموسيقي نادر حمدي للمسرح ليعرف مع الهضبة صولو البيانو الرئيسي في الأغنية وسط هتافات وصرخات الجمهور.

كما حرص النجم عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه الجديذ ابتدينا مثل ماليش بديل، وبابا، قبل أن يختتم الحفل بأغنية شايف قمر.