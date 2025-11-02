نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يعبر عن فخره بمصر تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير: "بلد الفن والحضارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الملحن والمطرب مدين، جمهوره حالة الفخر والانتماء التي يعيشها مع حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، والذي يُجسّد عراقة مصر وتاريخها الممتد عبر العصور.

ونشر مدين عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مجموعة من المنشورات التي عبّر فيها عن حبه لمصر، جاء في أحدها: "مصر دي بلد عظيمة قوي، بلد الفن والحضارة والتاريخ، بلد تستاهل يتقال عليها أم الدنيا، أنا فخور بكل الإنجازات المشرفة، وفخور إني مصري.. تاريخي مالي الدنيا"



كما شارك ڤيديو للأهرامات وللمتحف المصري الكبير وعلّق عليه قائلًا: "المشهد ده والعظمة دي والتاريخ ده عالم جوّه العالم.. مش هنشوفه غير في مصر".

أغنية الفنان مدحت صالح "أنا من هنا"

كما تفاعل مدين، أيضًا مع أغنية الفنان مدحت صالح "أنا من هنا"، التي تواكب روح هذه المرحلة المليئة بالفخر الوطني، وهي من ألحان مدين، حيث كتب على المنشور:"أنا التاريخ، أنا نيل بيجري في العروق، وده وقتنا"

وتعكس منشورات مدين الأخيرة اعتزازه بهويته المصرية، وتؤكد على ارتباط الفن بالتاريخ والحضارة، في لحظة يعيشها المصريون بكل فخر واعتزاز بمجدهم الذي لا ينتهي.