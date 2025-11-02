نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضحك ولعب وجدّ في الهالوين.. هيدي كرم تحتفل مع ابنها بخفة ظل لا تُقاوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة هيدي كرم بعيد الهالوين بطريقة مرحة وخارجة عن المألوف، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام صورة مميزة جمعتها بنجلها نديم، ظهرا خلالها بإطلالة متطابقة من الخطوط السوداء والبيضاء، في تنسيق أنيق يفيض بالحيوية وروح الدعابة.

وأرفقت هيدي الصورة بتعليق ساخر قالت فيه: «عصابة حماده وتوتو»، في إشارة إلى العلاقة القريبة والمرحة التي تجمعها بابنها، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بخفة ظلها وتلقائيتها.

اللقطة لم تكن مجرد صورة احتفالية بالهالوين، بل حملت بين طياتها لمسة عائلية دافئة تعكس الجانب الإنساني في شخصية هيدي كرم، التي لطالما حرصت على مشاركة جمهورها تفاصيلها اليومية البسيطة، لتؤكد أن النجومية لا تُبعدها عن دورها كأم محبة وصديقة لابنها.

آخر أعمال هيدي كرم الفنية

على الصعيد الفني، شاركت هيدي مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل “وتر حساس” (2025)، حيث جسدت أحد الأدوار المحورية في العمل. كما شاركت في مسلسل “الوصفة السحرية” (2024) الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، إلى جانب تألقها في فيلم “جوازة توكسيك” (2024)، وتنتظر قريبًا عرض فيلمها الجديد “آل شنب” الذي يضم نخبة من نجوم السينما المصرية.