نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق تصوير "الست موناليزا" منتصف نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الست موناليزا عن انطلاق تصويره بشكل رسمي ابتداء من منتصف نوفمبر المقبل، والذي من المقرر عرضه في رمضان من بطولة النجمة مي عمر.

وكشفت النجمة مي عمر عن دخولها سياق دراما رمضان المقبل بمسلسل الست موناليزا، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "بسم الله توكلنا على الله مسلسل الست موناليزا رمضان ٢٠٢٦ إن شاء الله ، يعرض على بيتي و شركاء نجاحي شاشة MBC مصر ، تأليف أ/ محمد سيد بشير ، إخراج أ/ محمد علي ، أوعدكم بعمل يلمس القلوب ، ودايمًا بدعواتكم وحبكم و دعمكم بنكبر".

ويعكف السيناريست محمد سيد بشير على الانتهاء من كتابة كافة مشاهد المسلسل خلال الفترة الحالية ، وذلك قبل انطلاق تصويره نوفمبر المقبل.

آخر أعمال النجمة مي عمر

جدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة مي عمر مسلسل اش اش، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من ماجد المصري وهالة صدقي وانتصار ودينا، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حيث ترث اش اش جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغما عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.