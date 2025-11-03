كامل الوزير: افتتاح التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع 9 نوفمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائى السريع في يوم 9 نوفمبر المقبل، وافتتاح مشروع مونوريل شرق النيل.

وأضاف الفريق كامل الوزير خلال مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية "كايرو فورم" أن مشروع القطار الكهربائى السريع سوف يحدث نقلة نوعية على المستوى الصناعي، مشيرا إلى أن خطة التطوير للبنية التحتية أدت إلى تطوير أكثر من 10 آلاف كيلو متر من السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 17 ألف كيلو متر من الطرق.