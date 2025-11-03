نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول برئاسة وزراء إسرائيل: نتنياهو يدعم مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول ملف الأسرى في رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم مشروع قانون ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وذلك وفق ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، وسط تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن مشروع القانون المطروح للنقاش والتصويت داخل الكنيست.

تصويت مرتقب في لجنة الأمن القومي بالكنيست

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست تعقد اجتماعًا عاجلًا للتصويت على مقترح قانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين، في خطوة قد تفتح بابًا واسعًا للنقاش السياسي والقانوني داخل إسرائيل وخارجها، نظرًا لحساسية القضية وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

استلام توابيت ثلاثة محتجزين عبر الصليب الأحمر

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش تسلّم من الصليب الأحمر الدولي توابيت ثلاثة محتجزين، دون الكشف مزيد من التفاصيل حول هوياتهم أو ظروف استلامهم.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من التطورات المتعلقة بملف المحتجزين، والذي يشكل أحد أبرز الملفات الضاغطة على الحكومة الإسرائيلية.

اجتماعات مكثفة بين نتنياهو ومسؤولين أمريكيين

وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع المستشار الأول لويتكوف وجوش جرينباوم، المستشار الرفيع في البيت الأبيض، حيث تناول اللقاء مستجدات الوضع الأمني والسياسي.

كما تلقى نتنياهو إحاطة محدثة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال اجتماعه مع فريقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

سياق سياسي يعكس تصاعد التوتر

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصعيد سياسي وأمني متزايد في إسرائيل، وسط ضغوط داخلية من أطراف يمينية تطالب بإقرار عقوبات أشد بحق الأسرى الفلسطينيين، في حين يحذر مراقبون من أن إقرار مشروع القانون سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويؤثر على العلاقات الدولية لإسرائيل، خاصة مع منظمات حقوق الإنسان.