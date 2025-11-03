نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر بأستراليا: المتحف الكبير هدية للإنسانية من أم الدنيا إلى كل الدنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد السفير هانئ ناجى سفير مصر لدى أستراليا، أن المتحف المصرى الكبير يمثل نافذة حضارية جديدة تبرز مكانة مصر كملتقى للتاريخ والإنسانية.

وقال سفير مصر لدى أستراليا، إن هذا الصرح العظيم يعد هدية للإنسانية من "أم الدنيا إلى كل الدنيا"، تجسيدًا لإيمان مصر العميق بقيمة التراث الإنساني المشترك ودورها الدائم في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأمم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سفير مصر لدى أستراليا خلال حفل الاستقبال الذي استضافه بمقر السفارة في كانبرا؛ احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور رفيع المستوى من شخصيات سياسية ودبلوماسية بارزة، من بينهم عدد من البرلمانيين والسفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن المتحف الوطني الأسترالي ومجلس منظمة الرحلات السياحية الأسترالية، وعدد من رجال الأعمال وأبناء الجالية المصرية في كانبرا، فضلًا عن نخبة من شخصيات المجتمع الأسترالي.

واستعرض السفير هانئ ناجي، ملامح المتحف المصري الكبير باعتباره صرحًا ثقافيًا فريدًا، مشيرا إلى أنه أكبر متحف فى العالم مخصص لحضارة واحدة تجسد عظمة التاريخ المصري القديم وإسهاماته في مسيرة الإنسانية.

كما تناول فكرة إنشاء المتحف ورؤيته المعمارية المتميزة التي تجمع بين الطابع الحضاري المصري والابتكار المعماري الحديث، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في العرض المتحفي وأساليب الإضاءة والتفاعل الرقمي التي تتيح للزائر تجربة فريدة تمزج بين المعرفة والإبهار البصري.

ووجه الدعوة إلى الحضور لزيارة مصر والتعرف عن قرب على المتحف المصري الكبير، وما يقدمه من تجربة استثنائية تعكس روعة الحضارة المصرية وتنوعها الثقافي.

كما أشاد الحاضرون بالمستوى الرفيع للتنظيم والإخراج لحفل افتتاح المتحف، مؤكدين أن ما شاهدوه يجسد صورة مشرفة لمصر وحضارتها العريقة وقدرتها الدائمة على الإبداع، وأبدى كثيرون رغبتهم في زيارة مصر للتعرّف عن قرب على المتحف المصري الكبير وما يضمه من كنوز فريدة.