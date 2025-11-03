نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. المدارس تستعد لاستقبال أوراق استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المديريات والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة لبدء استقبال أوراق استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2026، وذلك بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل الاستمارات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة تمهيدًا لاعتمادها داخل المدارس.

وأكدت مصادر تعليمية أن عملية تسليم الأوراق لم تبدأ بعد، موضحة أن المدارس ستعلن رسميًا خلال الفترة القادمة عن موعد بدء استلام الملفات من طلاب الصف الثالث الإعدادي، تمهيدًا لاعتماد الاستمارة الورقية النهائية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن المقرر أن تتضمن الأوراق المطلوبة لتقديم استمارة الشهادة الإعدادية 2026 ما يلي:

الاستمارة الإلكترونية المطبوعة بعد تسجيلها على موقع الوزارة (https://moe-register.emis.gov.eg) ومراجعة جميع البيانات بدقة.

شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية حديثة الإصدار، مع صورة منها.

عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، يُكتب خلف كل صورة اسم الطالب رباعيًا.

إيصال سداد رسوم الامتحانات من البريد المصري أو إحدى وسائل الدفع المعتمدة، مع صورة منه.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ورقة بيانات تحتوي على الاسم الرباعي للطالب والعنوان وأرقام هواتف ولي الأمر.

حافظة بلاستيك شفافة (فايل كبسولة) لتجميع الأوراق بترتيبها الصحيح.

وأشارت الإدارات التعليمية إلى أنه لن يتم اعتماد أي استمارة ناقصة أو غير مطابقة للمواصفات، كما سيتم التأكد من صحة البيانات قبل اعتمادها نهائيًا، لضمان إدراج الطلاب بشكل صحيح في كشوف امتحانات الشهادة الإعدادية.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي 2026 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، والمقرر أن تنطلق في يناير المقبل وسط استعدادات مكثفة من المديريات التعليمية لضمان سير الامتحانات بانضباط ودقة.