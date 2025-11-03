نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت المديريات التعليمية في جميع المحافظات الاستعداد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026، وذلك تمهيدًا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها في يناير المقبل.

ويعد التسجيل الإلكتروني خطوة أساسية لاستخراج أرقام الجلوس والمشاركة في الامتحانات الرسمية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل يتم فقط من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك، لضمان دقة البيانات وسهولة المتابعة.

وفيما يلي خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 بالتفصيل:

الدخول على الموقع الرسمي لتسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر هذا الرابط:

https://moe-register.emis.gov.eg

كتابة البريد الإلكتروني المدرسي الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب، والتي يتم الحصول عليها من المدرسة أو من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد على موقع الوزارة.

بعد تسجيل الدخول، يقوم الطالب بمراجعة جميع البيانات الشخصية مثل الاسم الرباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، المحافظة، والإدارة التعليمية، للتأكد من صحتها قبل الحفظ.

ثم يقوم الطالب برفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء بصيغة (JPG)، وبحجم لا يزيد عن 100 كيلوبايت، على أن تكون واضحة وتُظهر ملامح الوجه.

بعد التأكد من جميع البيانات، يتم حفظ الاستمارة إلكترونيًا والضغط على زر "طباعة" للحصول على نسخة ورقية معتمدة من المدرسة، ليتم اعتمادها من شؤون الطلبة.

تُعتبر الاستمارة الإلكترونية المطبوعة شرطًا أساسيًا لدخول الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، كما تُستخدم لاحقًا لاستخراج رقم الجلوس والجلوس داخل اللجنة.

وشددت المدارس على الطلاب بسرعة التسجيل قبل الموعد المحدد، ومراجعة البيانات بدقة لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على اعتماد الاستمارة أو طباعة رقم الجلوس. كما دعت أولياء الأمور إلى مساعدة أبنائهم في خطوات التسجيل لضمان الانتهاء من العملية في الوقت المحدد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي الشامل، وتحديث قواعد بيانات الطلاب بما يحقق الدقة والشفافية في إدارة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025.