عاجل- رئيس الوزراء القطري يثني على التنسيق المتواصل مع مصر في الملف الفلسطيني ويؤكد دعم الاستثمارات المشتركة

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر بالعاصمة الدوحة، حيث نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد متانة العلاقات بين البلدين وتطورها المستمر في مختلف المجالات.

ترحيب قطري وإشادة بالمشاركة المصرية في القمم الدولية

رحب رئيس الوزراء القطري بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المصري المرافق له، مشيدًا بمشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمتين العالميتين المنعقدتين في الدوحة، وهما قمة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية.



كما قدم التهنئة للقيادة المصرية والشعب المصري بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، معربًا عن إعجابه بالاحتفالية التي وُصفت بالمبهرة.

الدوحة: نثمّن التنسيق مع مصر في الملف الفلسطيني

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، وتوسيع الاستثمارات القطرية داخل مصر.

وأشاد بالتنسيق المتواصل بين القاهرة والدوحة فيما يخص الملف الفلسطيني، معربًا عن تطلع قطر إلى استمرار التعاون المشترك بما يدعم استقرار المنطقة ويخدم مصالح الشعوب.

مدبولي ينقل تحيات الرئيس السيسي ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بلقاء نظيره القطري، مؤكدًا تقدير مصر للدور المهم الذي تقوم به قطر في دعم القضايا الإقليمية والدولية.

كما أكد أن مشاركته في القمم الدولية بالدوحة تأتي تجسيدًا لاعتزاز مصر بالروابط المشتركة، ولحرص القيادة المصرية على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

مباحثات حول غزة واتفاق شرم الشيخ للسلام

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب جهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام الخاص بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التهدئة ودعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

تنفيذ مذكرات التفاهم وتفعيل استثمارات قطرية كبرى في مصر

تناول الجانبان أهمية الإسراع في تنفيذ توصيات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عُقدت في العلمين الجديدة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الأيام المقبلة، عبر توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى لتنمية مشروع في منطقة سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح.