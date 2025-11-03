نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء ونظيره القطري يتفقان على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائهما في الدوحة على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتدعم مشروعات التنمية في مصر.

ترحيب قطري وإشادة بالمشاركة المصرية في القمم الدولية

استقبل رئيس الوزراء القطري الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مرحبًا بمشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمتين المنعقدتين في الدوحة، ومنهما قمة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.



كما وجه التهنئة للقيادة المصرية والشعب المصري بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مشيدًا بالاحتفال المميز الذي رافق هذه المناسبة التاريخية.

تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق مستمر في الملف الفلسطيني

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن حرص قطر على تقوية العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتنسيق المتواصل بين البلدين في الملف الفلسطيني.

كما أعرب عن تطلع الدوحة لمواصلة التعاون في ملفات إقليمية أخرى، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعوب.

مدبولي ينقل تحيات الرئيس السيسي ويثمن العلاقات مع قطر

خلال اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات المشتركة مع قطر.

وأعرب مدبولي عن سعادته بالمشاركة في القمم المنعقدة، مشيرًا إلى تقدير القيادة المصرية للدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به دولة قطر، وإلى حرص مصر على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

مناقشة ملف غزة وتفعيل اتفاق شرم الشيخ للسلام

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل دعم الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام المتعلق بوقف إطلاق النار.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق الإقليمي من أجل دعم جهود إعادة الإعمار في القطاع المتضرر.

تنفيذ توصيات اللجنة العليا وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر

تناول الجانبان خلال اللقاء أهمية تنفيذ توصيات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عُقدت بمدينة العلمين الجديدة، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة خلالها.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية داخل مصر، والتي جاءت ضمن مباحثات سابقة بين الرئيس السيسي والأمير تميم.

ومن المقرر البدء بتوقيع عقد شراكة استثمارية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع اقتصادي مهم في منطقة سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح.