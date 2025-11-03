نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى الشربيني تكشف عن نصيحتها للنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الإعلامية رضوى الشربيني عن موقفها من الرجال، مؤكدة أنها لا تعادي الرجال بشكل عام، وإنما تقف ضد ما أسمته بـ "أشباه الرجال"، وأوضحت أن اللقب الأقرب لقلبها هو أن تكون "نصيب النساء"، معتبرة أنه الأنسب لها من أي لقب آخر، قائلة: "أنا عدوة أشباه الرجال بس أنا عاوزة أبعد عن الرجال.. أنا نصيب النساء، السيدات ده أحسن بالنسبة لي".

تصريحات رضوى الشربيني

وقالت رضوى الشربيني، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن رسائلها التي توجهها للفتيات لا تأتي من فراغ، بل من تجارب شخصية عايشتها بنفسها، موضحة: "تجربة رضوى غير تجربة الآخرين، لأن رضوى دايمًا بتحكي فكرها بعقلها وقلبها وروحها نتيجة تجربتها الشخصية".

وأكدت رضوى أن رسالتها الأساسية هي دعم المرأة لتقوية شخصيتها واستقلالها، من واقع تجارب حقيقية مرّت بها وأنه من الخطأ تقليد حياتها الشخصية لكي تنجح الفتيات مثلها فلا بد أن تكون لكل فتاة شخصيتها المستقلة الخاصة بها.

وكشفت عن نصيحتها للنساء، قائلة: "الفخ اللي بعض البنات أو الستات بيقعوا فيه هو إنهم يحاولوا يكونوا نسخة من غيرهم، معتقدين إن النموذج الناجح ده لو عملت زيه هبقى ناجحة زيه.. رغم إن الحكاية سهلة وبسيطة.. أنا لو اشتغلت على نفسي هنجح زيها".