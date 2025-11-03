نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يستضيف صناع فيلم "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في انفراد جديد وحلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي صناع فيلم "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

صناع الفيلم

ويحل خلال اللقاء أحمد عبدالعال مخرج العمل، فداء الشندويلي الكاتب، عمر السعيد، ميدو عادل، الطفلة أميرة شقيرة، يوسف إسماعيل، عادل حقي موسيقي تصويرية، علي عادل مدير تصوير.

يمزج الفيلم بين التوثيق والدراما، يرصد الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه الأزهر الشريف على مدار عقود عديدة.

كواليس الفيلم يكشفها أبطال وصناع العمل وكيف أن الأزهر دعم الفيلم وقاموا بالتصوير في مكتب إمام الأزهر وبداخل مسجد الأزهر، وعن تحديات التعامل البصري مع الصورة، وعن تصوير مشهد دخول الخيل داخل المسجد بعد الحصول على موافقة وزارة الآثار.

أحداث الفيلم

المنبر" فيلم تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين علي شاشة قناة الحياة.