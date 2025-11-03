نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2026 على موعد مع مفاجآت درامية.. عمرو عبد الخالق يحضر لمسلسلات من الطراز الرفيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عمرو عبد الخالق يشعل التحضيرات.. مسلسلات جديدة ترتقبها الشاشة في رمضان 2026

يستعد المنتج عمرو عبد الخالق، مؤسس شركة ماندو فور ميديا، لإطلاق مسلسل درامي ضخم ضمن خطة أعمال رمضان 2026، في خطوة تؤكد استمراره في تقديم أعمال فنية رفيعة المستوى تواكب أذواق الجمهور وتضع بصمته المميزة في عالم الإنتاج التلفزيوني. ولم يُعلن حتى الآن عن تفاصيل هذه المشاريع، في انتظار إتمام الاتفاقات النهائية قبل الإعلان الرسمي.

رؤية فنية وطموح تجاري متوازن

ويعتبر عمرو عبد الخالق نموذجًا للمنتج المبدع الذي يوازن بين الرؤية الفنية والطموح التجاري، ويحرص على تقديم أعمال متكاملة تجمع بين النص المتميز، والإخراج المحترف، واختيار طاقم العمل بعناية، مما يجعله أحد أبرز الأسماء في صناعة الدراما المصرية والعربية.

أعمال ناجحة تركت بصمة واضحة

ويُعد عمرو عبد الخالق من أبرز المنتجين الشباب الذين استطاعوا أن يصنعوا حضورًا قويًا في سوق الدراما المصرية، حيث قدم أعمالًا ناجحة وجاذبة، أبرزها مسلسل "أسود باهت" الذي عرض عبر قناة النهار ومنصةviu الرقمية.

تفاصيل أسود باهت

ويتكون "أسود باهت" من ثلاث حكايات، كل منها من خمس حلقات فقط، بطولة سوسن بدر وسهر الصايغ ونسرين طافش ومحمد لطفى محمد عز ومحمد مهران وحسنى شتا وهاجر الشرنوبي مادلين طبر ومحمد على رزق ومصطفى منصور وضياء عبدالخالق وزينب غريب وآخرين، من تأليف إسلام شتا وكريم سرور واحمد صبحى وعلا الزرقانى، وإخراج ممدوح زكي، وهو عمل يعكس روح التجديد والاحترافية التي يتميز بها عمرو عبد الخالق في اختيار النصوص والطاقم الفني.

مسلسل ولاد إمبابة

كما أنتج عمرو عبد الخالق المسلسل الكوميدي "ولاد إمبابة"، والذي جمع نخبة من نجوم الفن الكوميدي والموسيقي الشعبي، من بينهم لطفى لبيب، فريدة سيف النصر، مصطفى أبو سريع، سعد الصغير، ريكو، شمس، نادر أبو الليف، عبد الله مشرف، مراد فكري، محمود فارس، إسماعيل فرغلي، محمد فاروق، ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا، ويسرا المسعودي وبوسي شاهين، وآخرون، وهو من إنتاج مشترك بين عمرو ماندو وبلال صبري، ومن تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، ليؤكد قدرة الفريق على تقديم أعمال تجمع بين الجودة الفنية والجاذبية الجماهيرية.