كريم الحسيني يحتفل بعيد ميلاد المخرج خالد جلال برسالة مؤثرة تشعل إنستجرام: "دمتَ فخرًا لصناعة الفن وتاريخًا يُشرّف الجميع"

احتفل الفنان كريم الحسيني بعيد ميلاد المخرج الكبير خالد جلال، ووجّه له رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، عبّر فيها عن حبه وتقديره الكبير له، في لفتة إنسانية نالت إعجاب جمهورهما وعدد كبير من نجوم الوسط الفني. ونشر الحسيني مجموعة من الصور التي جمعته بالمخرج خالد جلال خلال أحد اللقاءات الفنية والاجتماعية، حيث ظهرا في أجواء مبهجة يسودها الود والابتسامات الصادقة، ورافقها بتعليق مؤثر كتب فيه: "إلى الروحي والأخ الكبير والفنان القدوة، كل عام وأنت بألف خير وصحة وسعادة وراحة بال.. دمتَ فخرًا لصانع البهجة وتاريخًا يُشرّف.. كل سنة وأنت حبيب الملايين."

وقد حصد المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أثنوا على العلاقة القوية التي تجمع الفنان كريم الحسيني بالمخرج الكبير خالد جلال، معتبرين رسالته واحدة من أصدق التهاني التي كُتبت له في يوم ميلاده، لما تحمله من معانٍ إنسانية وتقدير عميق لشخصية أثرت في أجيال عديدة من الفنانين الشباب.

ويُعد خالد جلال من أبرز الأسماء في الإخراج، حيث قدّم مجموعة من المواهب الجديدة التي أصبحت نجومًا لامعة في الساحة الفنية، وترك بصمة مميزة في مشروعاته الفنية والتدريبية التي ساهمت في إثراء المشهد الإبداعي المصري.

أما الفنان كريم الحسيني، فقد عبّر مرارًا عن امتنانه العميق لخالد جلال، مؤكدًا أنه صاحب فضل كبير في مسيرته الفنية، إذ يعتبره أستاذًا وقدوة ومصدر إلهام دائم لكل من عمل معه. وتأتي تهنئته هذه المرة لتؤكد عمق الود والاحترام الذي يجمعهما داخل وخارج الوسط الفني.

وتداول الجمهور منشور الحسيني على نطاق واسع، موجهين بدورهم التهاني للمخرج خالد جلال بمناسبة عيد ميلاده، وسط إشادات كثيرة بمسيرته الحافلة بالعطاء، وبالروح الجميلة التي تجمعه بزملائه وتلاميذه في الوسط الفني.