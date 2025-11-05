نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق حسني يكشف أسرار حياته الفنية والسياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، ذكرياته في وزارة الثقافة التي شغل حقيبتها لمدة 23 عامًا، وعدد مرات استقالته، قائلًا: "قدمت استقالتي ثلاث مرات خلال 23 سنة قضيتها في وزارة الثقافة."



وواصل خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "قدمت استقالتي عقب حريق قصر ثقافة بني سويف، وحمّلت نفسي المسؤولية الأدبية، والرئيس مبارك قال لي: أنت مالك ومال حريق بني سويف عشان تستقيل؟"

وأردف: "المرة الثانية التي قدمت فيها استقالتي كانت بسبب تجاهلي لصالح صفوت الشريف خلال افتتاح معرض الكتاب، لأنني اعتبرت تجاهلي في خبر افتتاح المعرض بنشرة الساعة السادسة رسالة، وقدمت استقالتي بعدها، لكن مبارك رفضها وقال لي: لا يوجد نقاش، وتذهب إلى مكتبك فورًا."



وشدد على أنه لم يكن صداميًا، قائلًا: "لست صداميًا، وكنت دائمًا حريصًا على نقل الدولة نحو الحداثة."



وعن مكتبة الإسكندرية قال: "الفضل الأكبر في مكتبة الإسكندرية كان للسيدة سوزان مبارك."

وأكد أنه لم يكن يهتم بالمنصب، قائلًا: "لم يكن يهمني منصب أو مصالح، ولكن الأهم كان تنفيذ الصحيح."



وعن أصعب الأزمات التي مر بها، قال: "أصعب أزمة مررت بها كانت حريق قصر ثقافة بني سويف."