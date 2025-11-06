الرياض - كتبت رنا صلاح - في مشهد مليء بالفخر والمشاعر، احتفلت جورجينا رودريغيز Georgina Rodriguez بإنجاز جديد لابن زوجها كريستيانو جونيور Cristiano Jr، بعد فوز منتخب البرتغال تحت سن 16 عامًا ببطولة كأس الاتحادات لكرة القدم، عقب تفوقهم على إنجلترا بنتيجة 2-1.

جورجينا رودريغيز فخورة بابن كريستيانو رونالدو

كريستيانو جونيور يسير على خطى والده

شارك كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 15 عامًا، كبديل خلال المباراة النهائية أمام إنجلترا، بعد أن كان قد خاض أول ظهور له في البطولة أمام تركيا الأسبوع الماضي. وتمكن أيضًا من تسجيل هدفه الأول مع منتخب البرتغال في الفوز بنتيجة 3-0 على ويلز، حين تلقى تمريرة حاسمة وانفرد بالحارس ليُسكن الكرة بهدوء في الشباك، مبرهنًا على الموهبة التي ورثها من والده الأسطوري كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo.

جورجينا رودريغيز : "أنا فخورة جدًا بابني الكبير"

جورجينا رودريغيز، التي أُعلن عن خطبتها من نجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو في أغسطس الماضي، تواجدت في المدرجات لمساندة كريستيانو جونيور، وشاركت بعد الفوز صورًا له عبر إنستغرام وهي تحتضنه إلى جانب الكأس. وأرفقت الصور بتعليق مؤثر كتبت فيه: "أحب أن أكون أمًا.. أنا فخورة جدًا بابني الكبير."