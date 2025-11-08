نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل الليثي يتصدر تريند جوجل بعد الحادث المروع.. والجمهور يدعو له بالشفاء العاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر المطرب الشعبي إسماعيل الليثي تريند محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد الحادث المروع الذي تعرض له أثناء عودته من إحدى الحفلات بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن إصابات بالغة له وعدد من أفراد فرقته الموسيقية حالة من القلق سيطرت على جمهوره ومحبيه في مختلف أنحاء الوطن العربي، وسط دعوات متواصلة له بالنجاة والشفاء العاجل.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أنها تتابع عن قرب الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي، الذي ما زال يخضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بالمنيا، بعد إصابته في الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي. وقد تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له ولأفراد فرقته المصابين، وسط تواجد دائم من أسرته وأصدقائه الذين يعيشون ساعات صعبة من الترقب والأمل.

ومن جانبه، حرص مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، على الاطمئنان بشكل مستمر على وضعه الصحي، متمنيًا له الشفاء العاجل، وموجهًا رسالة مؤثرة للجمهور قال فيها إن “إسماعيل الليثي فنان محبوب، ربنا يقومه بالسلامة، وقلوبنا كلها معاه”. كما تقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الحادث المأساوي، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تداول واسع لشائعات حول الحالة الصحية للفنان، إلا أن مقربين منه نفوا ما تردد مؤكدين أنه لا يزال على قيد الحياة، وأن حالته وإن كانت حرجة إلا أنها تشهد استقرارًا نسبيًا وتطورًا بسيطًا نحو التحسن.

وبين دموع محبيه ورسائلهم المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزايدت الدعوات والدعم المعنوي للفنان الشاب، الذي طالما أمتع جمهوره بصوته الشعبي الأصيل وأغانيه التي لامست قلوب الملايين،ويأمل الجميع أن يعود قريبًا إلى جمهوره ومحبيه ليواصل مشواره الفني الذي ترك بصمة خاصة في الساحة الغنائية.

