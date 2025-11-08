نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن.. ليلة مُبهرة وتفاعل استثنائي مع أغنيات "ميجا هيفا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي حفلًا جماهيريًا كامل العدد في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث سحرت الأجواء بحضورها المُميّز وأغنياتها الضاربة، بعد النجاحات الّتي حقّقها ألبومها الجديد مؤخرًا.



هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

وفي التفاصيل، تألّقت الديفا هيفاء وهبي بإطلالةٍ وصفها البعض بالناريّة، فأسرت القلوب في حفلها المُنتظر بالأردن، وقدّمت للمرّة الأولى أغنيات الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" مباشرةً على المسرح، منها: جاية من المستقبل، سوبر وومان، من أول مرة شفتك، وواحدة قادرة، إلى جانب باقة من أشهر أغنياتها وسط تفاعل لافت من الجمهور.



تفاعل الجمهور

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية تداولًا واسعًا لمقاطع فيديو من الحفل، وثّق من خلالها الحضور لحظات إستثنائية لن تُنسى.



إطلالة هيفاء وهبي

أمّا إطلالة هيفاء فحصدت ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وتحوّلت إلى حديث روّاد الإنترنت.



هيفاء وهبي تتصدر التريند

وكانت هيفاء وهبي قد تصدّرت محرّكات البحث منذ اللحظات الأولى لوصولها إلى المملكة الأردنيّة الهاشمية، كما تداول الجمهور الصور التي جمعتها بالنجم فارس كرم قبل إحيائهما الحفل المشترك.