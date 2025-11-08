نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. برومو جديد لمسلسل "2 قهوة" المقرر عرضه قريبًا على dmc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت قناة "dmc" برومو جديد لمسلسل "2 قهوة"، الذي يعرض قريبًا على شاشتها، وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي.

قصة مسلسل “2 قهوة”

تدور أحداث المسلسل حول شخصية رئيسية تواجه سلسلة من التحديات المهنية والعاطفية، إذ يجد البطل نفسه في قلب قصة حب جديدة تقلب موازين حياته، قبل أن تعود طليقته لتعيد فتح جراح الماضي وتبدأ معها رحلة مشاعر متشابكة تجمع بين الحب والندم والصراع الداخلي.

ابطال مسلسل “2 قهوة”

مسلسل "2 قهوة" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

