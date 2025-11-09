معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير والذي كان حدثًا تاريخيًا استثنائيًا، وجه أنظار العالم إلى مصر وأعاد رسم علاقتها بعصرها الفرعوني، حيث أصبحت تضم على أرضها أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً لرأي المواطنين -خلال يومي 4 و5 نوفمبر 2025- حول مدى وعيهم بافتتاح المتحف، ورؤيتهم لمدى تأثيره على حركة السياحة العالمية إلى مصر، ومعدل متابعتهم لحفل الافتتاح الذي تم تنظيمه، وتقييمهم له.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 93.8% من المصريين المبحوثين بالعينة سمعوا عن المتحف المصري الكبير مقابل 6.2% لم يسمعوا به، وأن 70.8% من المواطنين ممن على علم بالمتحف تابعوا حفل الافتتاح عبر شاشات التليفزيون مباشرة بينما لم يتابعه مباشرة 29.2%.

وعند تقييمهم للحفل، رأى 71.4% من المصريين ممن تابعوا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أنه كان "جيد جدًا"، و14.9% رأوه "جيد"، و10.4% وصفوه بـ "المقبول"، و0.3% اعتبروه "سيء".

ووفقًا للاستطلاع أفاد 59.1% من المصريين الذين تابعوا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أن الحفل جاء أعلى من توقعاتهم، فيما رأى 20.6% أن الحفل كان على قدر توقعاتهم تماما، وأوضح 6.3% أن الحفل جاء أقل من توقعاتهم، وكانت النسبة المكملة هي نسبة من لم يستطيعوا التحديد.

وقد أشار 4.3% من المصريين المبحوثين بالعينة ممن على علم بالمتحف المصري الكبير إلى أنهم قاموا بزيارة المتحف خلال فترة الفتح التجريبي التي سبقت الافتتاح الرسمي، مقابل 95,7% لم يزوروه حتى الآن، وأكد 64.2% من المصريين المبحوثين بالعينة أنهم ينوون زيارة المتحف خلال الفترة المقبلة، بينما أوضح 19% أنهم لا ينوون ذلك، والنسبة المكملة هي نسبة من لم يستطع التحديد.

وفيما يتعلق برؤية المصريين المبحوثين بالعينة لمدى قدرة المتحف على تنشيط حركة السياحة في مصر عقب افتتاحه، وذلك على مقياس من (1 إلى 5) بحيث (1) تعني عدم قدرته على تنشيطها بالقدر الكاف، و(5) تعني قدرته على تنشيط السياحة بدرجة مرتفعة، أشارت النتائج إلى أن 53.9% من المصريين المبحوثين بالعينة أعطوا 5 درجات للمتحف عقب افتتاحه من حيث قدرته على تنشيط السياحة، و14.6% منحوا أربع درجات، و7.6% ثلاث درجات، و1.3% درجتان، و0,4% درجة واحدة، والنسبة المكملة هي نسبة من لم يستطيعوا التحديد.