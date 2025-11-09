وفد البرلمان العربي يشارك في متابعة انتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً -

يشارك وفد من البرلمان العربي برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في متابعة انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025م، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي من معالي المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، بشأن مشاركة البرلمان العربي في متابعة انتخابات مجلس النواب المصري.

وتأتي هذه المتابعة في ضوء الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول العربية انطلاقًا من حرصه على دعم وتعزيز مسيرة التطور الديمقراطي بها.

ومن المقرر عقب الانتهاء من متابعة العملية الانتخابية أن يقوم البرلمان العربي برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي الذي شارك في متابعتها .