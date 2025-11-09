العالم اليوم - اليابان.. تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 6.7 درجات

انتم الان تتابعون خبر اليابان.. تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 6.7 درجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 نوفمبر 2025 11:20 صباحاً - أصدرت اليابان تحذيرا من موجات عاتية (تسونامي)، الأحد، بعدما زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة في شمال المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال في البحر قبالة مقاطعة إيواته، مما أدى لصدور تحذير من تسونامي محتمل قد يصل ارتفاع أمواجه إلى متر، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.

