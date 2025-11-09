نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يتحدث عن مفهوم الرزق والطمأنينة في برنامجه "أبواب الخير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة اليوم الأحد من برنامج "أبواب الخير" على إذاعة راديو مصر، عن مفهوم الرزق والطمأنينة، مؤكدًا أن الرزق لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل لحظات السعادة والراحة والتقدير من المحيطين، حيث قال: "الرزق ممكن يكون شوية طمأنينة فى القلب، ممكن يكون شوية محبة من الناس اللى حواليك، أو فرحة حلوة تجيلك من غير ما كنت تتوقعها، أو لحظة راحة بعد مشوار تعب طويل ومرهق".

وأضاف الليثي: "ربنا طول الوقت عنده الأبواب اللى عمرها ما تتقفل، والرزق اللى ماتقدرش تحسبه ولا تعده ولاتعرف سببه،

المهم إننا دايما نكون مطمنين واثقين مسلمين الأمور كلها لمن بيدة كل شئ، ربنا مابينساش حد".

وأشار الليثي إلى أهمية الاعتماد على النفس والرضا الداخلي مستشهدًا بكلام الإمام ابن القيم:

"لن يقاسمك الوجع صديق.. ولن يتحمل عنك الألم حبيب.. ولن يسهر بدلًا منك قريب، لاتعطى الاحداث فوق ما تستحق وتأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك، لا تبحث عن قيمتك فى أعين الناس.. أبحث عنها فى ضميرك فإذا ارتاح الضمير أرتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك".

كما قدم د. عمرو الليثي نصائح للمستمعين: "لاتحمل هم الدنيا فإنها لله ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله ولا تحمل هم المستقبل فانة بيد اللة، فقط أحمل هما واحدًا كيف ترضى الله لأنك لو أرضيت الله رضى عنك وأرضاك وكفاك وأغناك، عش الحياة على مبدأ كن محسنًا حتى وإن لم تلق إحسانا.. ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين".