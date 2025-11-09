نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرح الخولي: مشاركة واسعة في ملتقي شرم الشيخ للتأمين 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت فرح الخولي مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ النسخة السابعة من ملتقي شرم الشيخ للتأمين تشهد مشاركة واسعة بأكثر من 40 دولة، حيث ينعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت الخولي، في تصريحات مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه المشاركة تعكس أهمية هذا المؤتمر والذي ثبّت ورسّخ نفسه خلال الـ7 نسخ: "نتحدث عن عدد من الملفات والجلسات المختلفة مطروحة في أجندة اليومين لهذا المؤتمر".

وتابعت: "واحدة من أبرز التحديات التي تواجه كافة القطاعات ومن بينها قطاع التأمين أيضًا هي التطور ومواكبة المتسارعة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لذا على القطاعات كافة أن تتواكب مع هذه التقنيات الحديثة التي تدخل في شتى المجالات ومنها مجال وصناعة التأمين".

وواصلت: "يأتي أيضًا ضمن هذه الجلسات، الجلسات التي تناقش هذه التحديات وكيف يتم مواجهتها، وبالفعل هناك عدد من الشركات اندمجت وواكبت هذا التطور لتصل إلى نسبة 100% في المستقبل القريب".

وأردفت: "نتحدث عن قطاع يؤثر بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو سواء كان محليًا وزيادة الناتج المحلي، كما نتحدث أيضًا عن هذا القطاع مهم بالنسبة للاقتصاد لتأثيره في النمو وتحصين وتعزيز الاقتصاد".