نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يدعو الجمهوريين لاتخاذ "قرارات عظيمة" لإنهاء الإغلاق الحكومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة للجمهوريين لإنهاء التعطيل البرلماني الذي تسبب بالإغلاق الحكومي في البلاد، وطالبهم بـ "تمرير قرارات عظيمة" واصفا الأمر بـ "السهل جدًا".

دعا ترامب الجمهوريين إلى العمل على إنهاء الإغلاق البرلماني في محاولة لاستعادة الزخم السياسي قبل الانتخابات النصفية، قائلا: "الأمر سهل جدا كونوا الحزب الذكي، لا الحزب الغبي!"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي المنافس التاريخي للجمهوريين.

وكتب ترامب في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "على الجمهوريين التخلص من المماطلة في النقاشات "الفيليباستر" (الديمقراطيون سيفعلون ذلك عند أول فرصة لهم!)، ووقف الإغلاق الحكومي، وإقرار العديد من الأمور المهمة، والفوز في الانتخابات النصفية. هذا سهل جدا. كونوا حزبا ذكيًا وليس حزبا غبيا!".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن ترامب أيضا عن إحراز تقدّم في مسيرة إلغاء قاعدة "الفيليباستر" التي اتهم الديمقراطيين باللجوء إليها أثناء مناقشة اعتماد الموازنة في إطار مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة بدأت في 1 أكتوبر الماضي، دون أن يتمكن الكونغرس من إقرار الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل الحكومة.

ويُعرف "الإغلاق الحكومي" في الولايات المتحدة بأنه توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة بسبب عدم إقرار الموازنة للسنة المالية الجديدة، وهي لا تعتبر حالة نادرة.

وكان ترامب قد أكد سابقًا أنه قد يستخدم فترة توقف عمل الحكومة لإجراء تخفيضات كبيرة في الموظفيين والمدفوعات.

وحسب قوله، فإن موقف الديمقراطيين هو الذي خلق مشكلة في إقرار الميزانية، بينما يستخدم البيت الأبيض الوضع الحالي للتخلص من البرامج الحكومية التي لا تعجب الجمهوريين.