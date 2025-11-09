نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم: موعد اللقاء والقنوات الناقلة لقمة البريميرليج بين صلاح ومرموش في المقال التالي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء الأحد 9 نوفمبر 2025، نحو ملعب الاتحاد في مانشستر لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026. القمة تحمل طابعًا مصريًا خاصًا بمواجهة مباشرة بين محمد صلاح قائد ليفربول وعمر مرموش نجم مان سيتي وسط متابعة جماهيرية واسعة حول العالم.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي



تنطلق المباراة في الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة



يمكن متابعة اللقاء عبر beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، كما يُتاح البث المباشر عبر تطبيق TOD للهواتف الذكية، لتوفير تجربة مشاهدة حية مليئة بالإثارة والتكتيك.

ليفربول يسعى لتعزيز موقفه



يدخل فريق ليفربول المباراة بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت باحثًا عن انتصار جديد لتعزيز موقفه في جدول ترتيب البريميرليج، والاعتماد على قوة محمد صلاح في قيادة الهجوم.

مانشستر سيتي يبحث عن استعادة الصدارة



في المقابل، يسعى بيب جوارديولا لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، مع الاعتماد على نجمه المصري عمر مرموش إلى جانب إرلينج هالاند.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبيرخ – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو – محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونيس – روبن دياز – جفارديول – أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – فيل فودين – نيكولاس جونزاليس

خط الهجوم: ريان شرقي – إرلينج هالاند – عمر مرموش

أهمية المباراة:



تعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لقوة وتكتيك الفريقين، مع التركيز على الأداء الفردي لمصريي الفريقين، محمد صلاح وعمر مرموش، حيث يسعى كل منهما لتقديم أداء مميز يفرض تأثيره على نتيجة اللقاء.

إحصائيات تاريخية بين الفريقين

تاريخ المواجهات بين ليفربول ومانشستر سيتي يمتد إلى 194 مباراة رسمية، أظهر فيها ليفربول تفوقه في 92 مباراة، بينما فاز مانشستر سيتي في 52 مباراة، وتعادل الفريقان في 50 لقاءً.

وسجل ليفربول 344 هدفًا خلال مواجهاته مع السيتي، مقابل 271 هدفًا استقبلتها شباكه؛ وتُظهر هذه الأرقام أن مواجهات القمة دائمًا ما تشهد إثارة وندية بين الفريقين، سواء في الدوري المحلي أو البطولات الأوروبية، ما يجعل اللقاء اليوم محطة مهمة لعشاق الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم