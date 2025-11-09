نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم العراقي ضمن قائمة المنتخب الوطني استعدادا لبطولة كأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الوطني المشارك في بطولة كأس العرب، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المغلق الذي ينطلق غدا بالقاهرة، ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها بدولة قطر مطلع الشهر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب 27 لاعبا، من بينهم كريم العراقي، نجم خط دفاع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، والذي يواصل تقديم مستويات متميزة مع فريقه في بطولة الدوري، ما أهله للانضمام مجددا إلى صفوف الفراعنة.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب في أن يحقق المعسكر الحالي أكبر استفادة فنية، من خلال تجربة عدد من العناصر الجديدة بهدف الوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل خوض منافسات البطولة المرتقبة في قطر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الجزائر، وذلك على استاد السلام يومي الرابع عشر والسابع عشر من نوفمبر الجاري، في إطار التحضيرات الفنية والتكتيكية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

