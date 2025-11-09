نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي صلاح تشعل إنستجرام وتكشف عن مفاجأة جديدة في “٢ قهوة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة نانسي صلاح مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها منشورًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، كشفت فيه عن مشاركتها القادمة في مسلسل جديد بعنوان “٢ قهوة”، موجهة رسالة مثيرة لجمهورها: “قريبًا هتشوفوني في دور شريفة … حكاية بطعم القهوة… فيها دفء، مرارة، ولحظات صادقة من القلب ”.

وتمثل هذه المشاركة خطوة جديدة لنانسي صلاح نحو تعزيز تواجدها الفني خلال الفترة المقبلة، حيث تعود من خلالها إلى الجمهور بدور مختلف يحمل عمقًا إنسانيًا ومشاعر متناقضة، لتضيف لمسيرة أعمالها مزيدًا من التنوع والجرأة.

المسلسل سيعرض قريبًا على DMC، WATCH IT، وYangoPlay، ويعدّ واحدًا من أهم الإنتاجات المميزة لهذا الموسم، حيث يشارك فيه نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد فهمي ومرام علي، إلى جانب مجموعة كبيرة من الممثلين الذين سيضفون أبعادًا متعددة لشخصيات العمل.

من جهة أخرى، يأتي “٢ قهوة” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج Art Makers Production أحمد عبد العاطي، في تجربة فنية تسعى لخلق توازن بين الدراما العاطفية واللحظات الواقعية اليومية، لتمنح المشاهد تجربة مشاهدة غنية بالمشاعر والمواقف الصادقة.

نانسي صلاح عبرت عن حماسها الكبير لهذا العمل، مؤكدة أنها اختارت شخصية شريفة بعناية لتقديم شيء جديد ومختلف لجمهورها، ووعدت بأن يكون المسلسل مليئًا باللحظات الإنسانية التي تمس القلب وتترك أثرًا لدى المشاهدين.

الجمهور متشوق لرؤية نانسي في هذا الدور الجديد، وسط توقعات بأن يكون المسلسل حديث الساعة في الدراما المصرية، لما يحمله من كيمياء بين نجومه وقصته التي تدور حول مزيج من الحب، الصداقة، والتحديات اليومية التي يواجهها كل شخص في حياته، كلها مختلطة بروح القهوة التي تشكل رمزًا للقصة بأكملها.

نانسي صلاح بهذا الترويج الناجح أكدت مرة أخرى أنها واحدة من الأصوات الفنية الصاعدة القوية، القادرة على لفت الأنظار وإشعال الترقب قبل عرض أي عمل، لتضع بصمتها في الساحة الفنية من خلال أعمال تحمل رسائل صادقة ومشاعر حقيقية.

