نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بالأقصر وتطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استهلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة، رافقها خلالها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر.

وتجولت وزيرة التضامن الاجتماعي ومرافقوها داخل أقسام المستشفى المختلفة، والذي يُعد من الصروح الطبية الرائدة في علاج الأورام بمحافظات الصعيد، حيث تم تصميمه لتقديم خدمات طبية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبأعلى درجات الجودة والراحة للمرضى.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء عدد من المرضى المترددين على المستشفى، واستماع آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما اطمأنت على توافر مختلف أوجه الرعاية والدعم لهم، مشيدة بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لتقديم خدمة علاجية مجانية على أعلى مستوى لمرضى الأورام.

واطلعت وزيرة التضامن على منظومة العمل داخل المستشفى، التي تعتمد على أحدث التقنيات في تشخيص وعلاج الأورام، وتطبيق نهج متكامل يجمع بين الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمرضى.

ورافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

