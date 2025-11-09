نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور في مسلسل "حكاية نرجس" رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنانة ريهام عبد الغفور سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "حكاية نرجس".



مسلسل "حكاية نرجس" من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء، يتكون العمل من 15 حلقة، وينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن يبدأ صُنّاعه تصويره خلال الفترة المقبلة.

كما تستعد ريهام عبد الغور لطرح مسلسل "سنجل ماذر فاذر" قريبا على شاشة MBC مصر، وسط حالة من الترقب والاهتمام من الجمهور ومحبي الدراما الكوميدية الاجتماعية.

المسلسل من بطولة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، ومن تأليف نجلاء الحدينى وقصة وإخراج تامر نادي، د. محمد محسن المسؤول الإعلامي، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان.