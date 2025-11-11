نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية للقسم الرسمي - خارج المسابقة في دورته الـ46 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يعلن عن القائمة النهائية لبرنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويضم برنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة 15 فيلمًا، هي:

امرأة وطفل | سعيد روستايي | إيران | 2025 | 135 د

فرانز | أجنيسكا هولاند | التشيك، ألمانيا، بولندا | 2025 | 86 د

كونتيننتال 25| رادو جود | رومانيا | 2025 | 109 د

قضية 137| دومينيك مول | فرنسا |2025 | 109 د

مايسترو التنس | أندريا دي ستيفانو | إيطاليا | 2025 | 125 د

ماذا تقول لك الطبيعة | هونغ سانغ-سو | كوريا الجنوبية | 2025 | 108 د

المسار الأزرق | جابرييل ماسكارو | البرازيل، المكسيك، تشيلي، هولندا | 2025 | 86 د

مرايا رقم 3| كريستيان بيتزولد | ألمانيا | 2025 | 86 د

صديق صامت | إلديكو إينييدي | ألمانيا، المجر، فرنسا | 2025 | 147 د

صوت هند رجب | كوثر بن هنية | تونس، فرنسا | 2025 | 89 د

عظة إلى الفراغ | هلال بيداروف | أذربيجان، المكسيك، تركيا | 2025 | 112 د

إعادة بناء | ماكس ووكر-سيلفرمان | الولايات المتحدة الأمريكية | 2025 | 95 د

أقسم | كيرك جونز | المملكة المتحدة | 2025 | 121 د

ولد مطيع | جان كوماسا | بولندا، المملكة المتحدة | 2025 | 110 د

أحلام | ميشيل فرانكو | الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك | 2025 | 95 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.