نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليك إيجابي "في لفتة وطنية" تامر عبدالمنعم يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في إنتخابات مجلس النواب

أدلى الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بصوته في إنتخابات مجلس النواب "المرحلة الأولى" والتي تعقد حاليا وبدأت منذ صباح أمس وتنتهي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تامر عبدالمنعم يشارك في إنتخابات مجلس النواب ويدلي بصوته

وتوجه رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إلى دائرته والتي تتواجد في نطاق منطقة الدقي وهو في قمة سعادته لمشاركته في عمل وطني مهم.

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها: خليك إيجابي وشارك صوتك بيفرق

إنتخابات مجلس النواب.

برنامج الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

من ناحية أخرى يواصل الفنان تامر عبدالمنعم الإشراف على برنامج الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والذي قام بإعتماده رئيس قطاع المسرح المخرج هشام عطوة ويقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وقرر الفنان تامر عبد المنعم بأن يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لفقرات استعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة الآلات الشعبية.

بينما تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية فقراتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع بينما يعرض مسرح البالون مسرحية الأطفال عيد سعيد جدا كل اثنين صباحا للنجمين رضا إدريس وحسن عبد الفتاح، وإخراج محمد مصطفى.

وتختتم فعاليات الأسبوع بالعرض المسرحي الاستعراضي نوستالجيا 80/90 وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع