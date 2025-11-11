نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يستعد لطرح ألبومه الجديد "إنت وبس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مدحت صالح لطرح ألبومه الغنائي الجديد "إنت وبس" على جميع المنصات الموسيقية، والذي يضم 13 أغنية متنوعة من حيث الشكل الموسيقي والمضمون.

موعد طرح الاغاني



من المقرر أن يتم طرح أول خمس أغاني من الألبوم يوم الخميس 13 نوفمب.

الأغاني الخمس الأولى

واغنية قلبي دق من كلمات: محمد الحلفاوي، ألحان: محمد الحلفاوي، توزيع: أسامة كمال – أحمد عبد الواحد، ميكس وماستر: أسامة كمال

بشوف نفسي فيك من كلمات: مؤمن البطاح، ألحان: أحمد محيي، توزيع: أسامة كمال، ميكس وماستر: أسامة كمال

واغنية مش وقت كلام من كلمات: إبراهيم جاد، ألحان: محمد الراوي، توزيع وفواصل موسيقية: أسامة كمال، ميكس وماستر: أسامة كمال

اغنيه ملكتيني من كلمات: رامي نور، ألحان: محمد حُزيِّن، توزيع: أسامة كمال، ميكس وماستر: أسامة كمال

اغنيه لسه حلوة من كلمات: حسام مصطفى، ألحان: مصطفى عمارة، توزيع: أسامة كمال ومصطفى عمارة، ميكس وماستر: أسامة كمال



تفاصيل الالبوم

يُعد الألبوم الجديد خطوة فنية مميزة يواصل بها مدحت صالح مسيرته الغنائية، حيث يقدم من خلاله توليفة موسيقية تجمع بين الأصالة والتجديد، ويُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا مثل ألبومه السابق.(بالمختصر المفيد ) الصادر عام 2024