نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تشعل «إنستجرام» بإطلالة وردية تخطف الأنظار وتبرز أنوثتها اللافتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبهرت الفنانة نسرين طافش جمهورها بإطلالة أنيقة وجذابة في أحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، لتتصدّر مجددًا حديث المتابعين على مواقع التواصل.

وظهرت نسرين طافش بفستان وردي طويل ضيق يبرز رشاقتها وأناقتها، تميّز بتصميم فريد جمع بين الأنوثة والفخامة، حيث جاء بكم طويل من الجهة اليمنى، وآخر على هيئة «كاب» يمنحه لمسة ملكية راقية.

وتألّق الفستان بتفصيلة لافتة عند الخصر على شكل وردة ذهبية زادت من جاذبية الإطلالة، بينما اختارت نسرين تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها الرقيقة، وزيّنت إطلالتها بقرط ذهبي على هيئة وردة وأسورة أنيقة تتناغم مع تفاصيل الفستان.

الصور سرعان ما لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذي أثنى على ذوقها الرفيع وقدرتها الدائمة على الجمع بين الأناقة والجرأة في كل ظهور.

وكان آخر أعمال نسرين طافش هي أغنية "روقان" التي رقصت عليها نسرين طافش، من كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى باسي، توزيع محمود الشاعري،والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني، وعادت بها نسرين طافش للغناء بعد غياب 5 سنوات، منذ طرح آخر ألبوماتها "الحلوة" عام 2019.

كما انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل" مع هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.