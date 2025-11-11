نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاكم خيرسون: صور زيلينسكي في المدينة توضح الوضع المزري للقوات الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن صور فلاديمير زيلينسكي في خيرسون، تشير إلى الوضع المزري للقوات الأوكرانية في المدينة.

وكتب سالدو عبر قناته على "تلغرام": "صور زيلينسكي في خيرسون هي أفضل مؤشر جيوسياسي لهذا الأسبوع".

وأضاف: "وصل الأمر إلى حد أن يضطر زيلينسكي لإجراء جلسة تصوير في الضواحي، لقد أصبحت الحال مزرية للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية والمرتزقة في خيرسون".

ووفقا له، كان زيلينسكي يحاول طمأنة الجميع بشأن القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع التمويل عن أوكرانيا.

في وقت سابق، نشر زيلينسكي خطابا صوره على خلفية لوحة تذكارية كُتب عليها "خيرسون". وصرح بأنه أمر بزيادة القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية في المدينة.

يذكر أن زيلينسكي التقط لنفسه صورا مماثلة في أوقات وأماكن مختلفة، بما في ذلك في أفدييفكا، التي حررتها القوات الروسية لاحقا، وكذلك في كوبيانسك، وكراسنوأرميسك حيث تحاصر وحدات من القوات الأوكرانية حاليا