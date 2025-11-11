نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 6000 حالة بتر في غزة بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت الصحة في غزة نحو 6000 حالة بتر تحتاج إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، في مؤشر واضح على حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها آلاف الجرحى وأسرهم.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الحالات بحاجة إلى برامج التأهيل لتخفيف معاناتهم وتمكينهم من استعادة أبسط قدراهم الحياتية الأساسية.

وشددت على أن هذه الأرقام تمثل مؤشرا واضحا على حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها آلاف الجرحى وأسرهم، نتيجة الصراعات المستمرة وتدهور الوضع الصحي في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الأطفال بين هذه الحالات تصل إلى 25%، في حين تمثل النساء 12.7%.

وأكدت الوزارة أن نقص الإمكانيات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة مبتوري الأطراف، خاصة الأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة، ما يبرز الحاجة الملحة لتوفير خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

ودعت وزارة الصحة جميع المنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات العاملة في مجال الصحة والتأهيل إلى تكثيف جهودها وتوسيع تدخلاتها لتغطية احتياجات الجرحى وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة بما يتناسب مع حجم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.