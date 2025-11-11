نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمنية حجازي تتحدث عن زواجها القصير من عبدالله رشدي وتكشف تفاصيل الخلافات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمنية حجازي تتحدث عن زواجها القصير من عبدالله رشدي وتكشف تفاصيل الخلافات

تصدر اسم أمنية حجازي، زوجة الداعية عبدالله رشدي السابقة، منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد حديثها العلني عن زواجها والخلافات التي نشبت خلال فترة ارتباطهما.

من هي أمنية حجازي؟

أمنية حجازي شابة مصرية عملت في مجال البلوجينغ، وتزوجت من الداعية عبدالله رشدي لفترة قصيرة. واجهت خلال هذه الفترة تحديات وصعوبات شخصية دفعتها للتحدث علنًا بعد انتهاء العلاقة، وذلك لتوضيح وجهة نظرها والدفاع عن نفسها من التشويهات التي طالت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات أمنية حجازي

خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية ياسمين الخطيب على قناة "الشمس"، أكدت أمنية أن تجربتها الزوجية كانت صعبة، وأنها لم تتوقع أن تنتهي العلاقة بتلك الطريقة. وأوضحت أنها حرصت على احترام المؤسسة الدينية التي ينتمي إليها زوجها السابق، لكنها شعرت بضرورة الكشف الحقيقة من منظورها الشخصي بعد تعرضها لما وصفته بالتشهير على الإنترنت.

موقف عبدالله رشدي وردود الفعل

حتى الآن، لم يدل الداعية عبدالله رشدي بأي تصريحات حول ما صرحت به زوجته السابقة. وتباينت ردود الفعل بين مؤيدين لأمنية يرون أنها تدافع عن حقها وكرامتها، وبين آخرين اعتبروا أن الخلافات الشخصية لا ينبغي أن تُعرض على الملأ.

الجدل المستمر حول عبدالله رشدي

ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها عبدالله رشدي الجدل على منصات التواصل، إذ اشتهر بمواقفه المثيرة للجدل في عدد من القضايا الاجتماعية والدينية، ما يجعله دائمًا في دائرة الضوء الإعلامي ومحل متابعة مستمرة من الجمهور ووسائل الإعلام.

كشفت البلوجر أمنية حجازي عن تأثير أزمتها مع الداعية عبد الله رشدي على حالتها النفسية، مؤكدة أنها تمر بفترة صعبة وتحتاج وقتًا للتعافي قبل التفكير في الزواج من جديد.

وقالت أمنية، خلال ظهورها في برنامج "مساء الياسمين" الذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر قناة الشمس: بعد تجربة زواجي من عبد الله رشدي، بقى عندي مشاكل نفسية محتاجة أحلها الأول قبل ما أفكر في الزواج تاني، علشان ما أظلمش نفسي ولا أظلم شخص معايا ولا بنتي.. أي إنسان لازم يتعافى بعد أي تجربة، وأنا دلوقتي تعبانة ومكسورة".

وأضافت: أكتر حاجة وجعتني إن اتخاض في عرضي وهو مردش، وجعني سكوته.. كنت حابة لو هننفصل يبقى بأدب، مكنتش عايزة صورته تتهز ولا حد يشوفه بشكل وحش لأنه أبو بنتي".

واختتمت حديثها متمنية تجاوز هذه المرحلة قائلة: أنا موجوعة ومتألمة، وكل أملي إني أتعافى وأتجاوز المرة دي"