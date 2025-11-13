نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسناء سيف الدين تخطف الأنظار بإطلالة جرئية في افتتاح مهرجان القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولة، الذي يعد من أبرز الفعاليات السينمائية في العالم العربي، أجواءً مميزة.

وتألقت الفنانة حسناء سيف الدين، بإطلالة ملفتة جرئية خطفت الأنظار على الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، التي أقيمت تحت رئاسة الفنان حسين فهمي.

إطلالة حسناء سيف الدين

وظهرت حسناء سيف الدين، بـ فستانًا أخضر لامعًا يخطف الأنظار، من تصميم مصممي الأزياء إسلام حشاد وإبراهيم حشاد، وتميز الفستان بتصميمه الجريء الذي تضمن ذيلًا طويلًا، وفتحة جانبية، وجزءًا شفافًا عند منطقة البطن، كما أبدع الماكيير كمال حسين في عمل مكياج "سموكي" قوي، مضيفًا لمسة فنية فوق العين بنفس درجة لون الفستان الأخضر، واعتمدت حسناء تسريحة ذيل الحصان المرفوعة، والتي قام بتنفيذها مصفف الشعر محمد مليجي لتتناسب مع تصميم الفستان.

أعمال حسناء سيف الدين الجديدة

تنتظر حسناء سيف الدين عرض مسلسلها الجديد "٢ قهوة"، المقرر انطلاقه في مطلع شهر ديسمبر على قنوات "DMC"، ومنصتي "Watch It" و"Yango Play".



المسلسل من بطولة أحمد فهمي ومرام علي، محسن محيى الدين، مي القاضي، نانسى صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، حسناء سيف الدين، باهر النويهى، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمري، أحمد عزيز، هبة الأباصيرى، بريهان أنور وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

وعلى صعيد الغناء، تستعد حسناء لطرح أغنية جديدة قريبًا، وذلك بعد النجاح الذي حققته آخر أغنياتها "ده هو يوم"، التي طرحتها خلال موسم الصيف الماضي.